На протяжении последних 14 лет авиакомпания не имела летных происшествий.

При крушении вертолета Ми-2 пострадал авиатехник - мужчина получил ожоги, сейчас он находится в больнице. Об этом сообщает Казинформ со ссылкой на пресс-службу МИР РК.





«22 сентября 2017 года ориентировочно в 0 часов 40 минут времени Астаны, в 6 км западнее населенного пункта Акколь Акмолинской области произошло авиационное происшествие без человеческих жертв», - сообщили подробности в ведомстве.





При выполнении полета из района населенного пункта Малоалександровка в Н.П. Акколь, при заходе на посадку вертолет столкнулся с земной поверхностью, в результате чего от полученных повреждений вертолет загорелся и полностью сгорел, восстановлению не подлежит.





В результате происшествия находящиеся на борту КВС Маньков В.В. и летчик наблюдатель Байбусинов Д.Е. не пострадали. Авиатехник Балуев Г.А. получил ожоги и находится в больнице н.п. Акколь.





КВС Маньков Владимир Владимирович, на вертолете Ми-2 регистрационный номер UP MI 212, выполнял лесоавиационные работы на территории государственного лесного фонда Республики Казахстан Акмолинской области силами Акмолинской авиагруппы (с местом базирования п.Акколь).





ТОО Авиационная компания летный центр «Тянь-Шань» создана в 1995 году. На авиационном рынке специализируется по оказанию услуг в области авиационных работ, в том числе по выполнению лесоавиационных работ на территории РК.





На протяжении последних 14 лет авиакомпания не имела летных происшествий. Свидетельство на выполнение авиационных работ № KAZ-02/038 выдано КГА МИР РК от 2 марта 2017 года сроком на три года.



