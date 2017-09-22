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При крушении вертолета Ми-2 пострадал авиатехник

22 сентября 2017, 12:53

На протяжении последних 14 лет авиакомпания не имела летных происшествий.

При крушении вертолета Ми-2 пострадал авиатехник - мужчина получил ожоги, сейчас он находится в больнице. Об этом сообщает Казинформ со ссылкой на пресс-службу МИР РК.

«22 сентября 2017 года ориентировочно в 0 часов 40 минут времени Астаны, в 6 км западнее населенного пункта Акколь Акмолинской области произошло авиационное происшествие без человеческих жертв», - сообщили подробности в ведомстве.

При выполнении полета из района населенного пункта Малоалександровка в Н.П. Акколь, при заходе на посадку вертолет столкнулся с земной поверхностью, в результате чего от полученных повреждений вертолет загорелся и полностью сгорел, восстановлению не подлежит.

В результате происшествия находящиеся на борту КВС Маньков В.В. и летчик наблюдатель Байбусинов Д.Е. не пострадали. Авиатехник Балуев Г.А. получил ожоги и находится в больнице н.п. Акколь.

КВС Маньков Владимир Владимирович, на вертолете Ми-2 регистрационный номер UP MI 212, выполнял лесоавиационные работы на территории государственного лесного фонда Республики Казахстан Акмолинской области силами Акмолинской авиагруппы (с местом базирования п.Акколь).

ТОО Авиационная компания летный центр «Тянь-Шань» создана в 1995 году. На авиационном рынке специализируется по оказанию услуг в области авиационных работ, в том числе по выполнению лесоавиационных работ на территории РК.

На протяжении последних 14 лет авиакомпания не имела летных происшествий. Свидетельство на выполнение авиационных работ № KAZ-02/038 выдано КГА МИР РК от 2 марта 2017 года сроком на три года.

Фото: lenta.ru.

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