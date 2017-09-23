Водитель внедорожника, сбивший насмерть женщину в Алматы, взят под стражу – ДВД
23 сентября 2017, 10:05
Внедорожник сбил женщину и скрылся с места преступления.
Водитель внедорожника, сбивший насмерть женщину, взят под стражу, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.
Напомним, дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло минувшей ночью в 23 часа 50 минут в Турксибском районе Алматы.
«Женщина, 1965 года рождения, пересекала улицу Бурундайская по обозначенному пешеходному переходу. В этот момент в северном направлении двигалась автомашина марки Toyota, под управлением молодого мужчины, 1994 года рождения. Внедорожник сбил женщину и скрылся с места преступления. К сожалению, пешеход скончалась сразу же. Сейчас водитель задержан и в порядке ст. 128 УПК РК водворен в изолятор временного содержания. В ближайшие дни он будет представлен суду для избрания меры пресечения на период следствия. Между тем, отмечу, что досудебное расследование сейчас проводится по признакам сразу двух преступлений: ст. 345 ч.3 УК РК – совершение ДТП, повлекшее смерть человека и ст. 347 УК РК – оставление места дорожно-транспортного происшествия», - информировал заместитель начальника Управления дознания ДВД города Алматы майор полиции Олжас Шарипов.
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