В Сатпаеве конвоира приговорили к двум годам ограничения свободы за избиение педофила

Сержант не сдержался и нанес несколько ударов подозреваемому в изнасиловании пятилетней девочки.

Конвоиру органов внутренних дел города Сатпаева Карагандинской области переквалифицировали обвинение в избиении педофила на "применение пыток" и приговорили к 2 годам ограничения свободы, передает корреспондент МИА "Казинформ".

Конвоир не сдержался и нанес несколько ударов подозреваемому в изнасиловании пятилетней девочки после того, как ребенка нашли в его квартире. Как показала судебно-медицинская экспертиза, травмы были выявлены на руках, в поясничной области и лице подозреваемого. Полученные повреждения повлекли физическое расстройство от одного до трех недель.

Конвоиру первоначально вменялось совершение преступления, предусмотренного статьей 362 Уголовного кодекса РК "Превышение власти или должностных полномочий". По итогам расследования обвинение было переквалифицировано на часть 1 статьи 146 УК "пытки".

Судья Сатпаевского городского суда Жаксыбек Скаков признал сотрудника конвойной службы виновным, но не стал назначать наказание, связанное с изоляцией от общества. Судья учел положительные характеристики конвоира по месту службы и месту жительства.

«Суд приговорил: назначить подсудимому наказание в виде двух лет ограничения свободы. В качестве дополнительного наказания осужденному запрещено в течение полутора лет после освобождения занимать какие-либо должности на государственной службе», - огласил приговор судья Жаксыбек Скаков.

Мера пресечения "залог" отменена. Судья постановил возвратить залоговое имущество осужденному. В течение двух лет конвоир обязан регулярно отмечаться в службе пробации департамента уголовно-исполнительной системы, ему запрещено посещать увеселительные заведения.

Напомним, 23 июля в полицию поступило заявление от 40-летнего мужчины, который сообщил о пропаже на детской площадке пятилетней дочери. В тот же день полицейские поймали 50-летнего жителя Сатпаева Карагандинской области, в квартире которого была обнаружена заплаканная пятилетняя девочка. Он дал признательные показания, что обманным путем завел малолетнюю в квартиру и надругался над ребенком.

Девочка перенесла операцию. Кроме того, с ней работали психологи.

В кабинете следователя органов внутренних дел города Сатпаева конвоир избил подозреваемого. О том, что полицейский нанес ему несколько ударов руками и ногами, преимущественно в область паха, стало известно благодаря видеозаписи, на которую зафиксировали побои коллеги в кабинете ГОВД. Руководство департамента внутренних дел Карагандинской области тут же распорядилось уволить конвоира за превышение полномочий. В отношении сержанта полиции проводилось досудебное расследование по статье 362 Уголовного кодекса «Превышение власти или должностных полномочий».