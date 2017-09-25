В лобовом столкновении в Алматы пострадал водитель

В Алматы при лобовом столкновении пострадал водитель Mitsubishi Delica. Он госпитализирован, передает передает Zakon.kz





Авария произошла на пересечении пр. Рыскулова с ул. Казыбаева. Mitsubishi ехал в восточном направлении, Mercedes Sprinter следовал на запад. По неизвестной причине Delica свернула на полосу встречного движения через разделительный бордюр. Минивэн протаранил Mercedes в лоб. Оба автомобиля отбросило по сторонам. По словам родственника водителя Mitsubishi, только выехав с улицы Казыбаева, автомобиль понесло. По всей вероятности из-за технической неисправности.





После ДТП госпитализировали водителя Delica. Водитель Mercedes отделался ушибами и испугом. По счастливой случайности на сильно деформированном пассажирском сидении Sprinter никого не было.





В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники дорожной полиции.



