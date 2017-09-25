В лобовом столкновении в Алматы пострадал водитель
25 сентября 2017, 17:28
По неизвестной причине Mitsubishi Delica вылетела на встречку.
В Алматы при лобовом столкновении пострадал водитель Mitsubishi Delica. Он госпитализирован, передает Zakon.kz.
Авария произошла на пересечении пр. Рыскулова с ул. Казыбаева. Mitsubishi ехал в восточном направлении, Mercedes Sprinter следовал на запад. По неизвестной причине Delica свернула на полосу встречного движения через разделительный бордюр. Минивэн протаранил Mercedes в лоб. Оба автомобиля отбросило по сторонам. По словам родственника водителя Mitsubishi, только выехав с улицы Казыбаева, автомобиль понесло. По всей вероятности из-за технической неисправности.
После ДТП госпитализировали водителя Delica. Водитель Mercedes отделался ушибами и испугом. По счастливой случайности на сильно деформированном пассажирском сидении Sprinter никого не было.
В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники дорожной полиции.
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