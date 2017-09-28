Действуют злоумышленники по традиционной схеме - втираются в доверие жертв, просят взять кредит под залог имущества, а позже забирают деньги и недвижимость.

Банда чёрных риелторов орудует в Алматы. Аферисты обманным путём успели присвоить и продать около двухсот квартир. Об этом сообщили в международном бюро по правам человека - куда обратилось более 30 пострадавших, передает ТК " Алматы ".





Действуют злоумышленники по традиционной преступной схеме - втираются в доверие жертв, просят взять кредит под залог имущества, а позже забирают деньги и недвижимость.





«И они настолько активизировались, как только узнали, что в МВД наше дело ведут. Она очень настойчиво, судебный исполнитель Тельжанова пытается сейчас реализовать нашу квартиру. А следствие вот за пять лет, вот то, что я только бумаги приносила и всё. Не вызывали меня. Ни одной очной ставки с 2013 года не было», - сообщила пострадавшая Елена Будкина.





По словам правозащитников, банду разоблачили несколько лет назад. Главу группировки Ирину Рыбину осудили на 9 лет. Остальных членов ОПГ отпустили.





«Мошенники используют белые пробелы, изъяны в юриспруденции, если сделалась там расписка или купли-продажа, то оно идёт по гражданско-правовым отношениям, и здесь как бы не видят признаки уголовного состава. Здесь надо менять. Потому, что мы видим здесь у нас более 30 потерпевших», - сообщил правозащитник Денис Алимбеков.







