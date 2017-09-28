В Актобе в результате дуэли скончался мужчина

Суд приговорил виновного в убийстве к 10 годам лишения свободы. Также его обязали возместить сумму семье погибшего, пишет пишет Timeskz





Еще в 2011 году Жандос продал Нурлану за 5 тысяч долларов автомашину Lada Priora с отсрочкой оплаты в долг. Нурлан хотел оформить кредит и сразу отдать деньги, однако банк отказал ему. Он поездил 3-4 месяца на машине и продал её третьему лицу, а вырученные деньги оставил себе, не рассчитавшись с долгом.





Так прошло 6 лет, а 20 апреля 2017 года приятели встретились. Мужчины посидели в кафе, отметили встречу, вспомнили былое, и тут Жандос напомнил Нурлану о долге. В конце концов - дело закончилось дракой.





Вечером того же дня Нурлан, захватив двоих своих приятелей, охотничье оружие, пришёл к Жандосу домой на улицу Рабочая в районе ГМЗ для окончательной разборки. Было около часа ночи. Видя, что соперник не один, да еще и вооружен, Жандос вышел на встречу тоже не с пустыми руками - он был с винтовкой 52 года выпуска.





Жандос предложил стреляться, как на дуэли. На том и порешили. Предложивший дуэль не стал особо мешкать и выстрелил первым – Нурлан, услышав выстрел, упал на землю и тоже выстрелил.





Результат перестрелки – Жандос получил ранения дробью в грудь, живот и правое плечо. Что касается Нурлана, то он во время перестрелки не получил ни царапины. Он поймал такси и умчался с места преступления, а охотничье ружье позже утопил в реке Илек.





Раненого 29-летнего Жандоса, истекающего кровью, нашли возле его же дома случайные прохожие и вызвали скорую помощь, и на скорой доставили в железнодорожную больницу. Медики не смогли спасти жизнь парню - около 2 часов ночи он скончался. О поступлении пациенте с «огнестрелом» врачи сообщили в полицию и прокуратуру.





По факту гибели человека от огнестрельного ранения органами прокуратуры сразу возбудили уголовное дело, началось следствие, в ходе которого установили всех участников и обстоятельства совершения преступления. Нурлан был задержан и водворен в СИЗО Актобе – ему предъявили обвинение в убийстве. Дело довели до суда.





На суде подсудимый не признал свою вину в предумышленном убийстве, сказав, что только хотел попугать противника и не собирался стрелять вовсе – так вышло само собой. На вопрос судьи - откуда у Нурлана появилось оружие, последний ответил, что выкопал ружье из могилы на старом закрытом городском кладбище. Суд не поверил его доводам и счел вину в умышленном убийстве доказанной.





У Жандоса осталась семья, потерявшая кормильца, поэтому сестра погибшего просила суд возместить 10 миллионов тенге морального вреда и свыше 1 миллиона 200 тысяч тенге затрат на погребение покойного и «садака». Суд признал 32-летнего Нурлана виновным в убийстве и приговорил его к 10 годам лишения свободы. Кроме того, обязал его возместить 3 миллиона тенге семье погибшего в счет морального вреда и выплатить более 1 миллиона 200 тысяч тенге затрат на погребение.





Приговор не вступил в законную силу.



