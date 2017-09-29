Страшное ДТП с участием полицейского произошло в Темиртау

Меня интересует вопрос, откуда у участкового полиции деньги на такую машину и почему он ездит без страховки - пострадавшая.

Сотрудник полиции на внедорожнике Land Cruiser проехал на красный сигнал светофора на перекрестке улиц Чернышевского и Димитрова и на полном ходу врезался в автомобиль марки Audi 80. От мощного удара универсал отбросило на несколько метров в сторону, прямо на минивэн. Автомобиль Audi восстановлению не подлежит. То, что события проходили именно по этому сценарию подтверждает схема ДТП, составленная полицейскими, пишет " пишет " Новый Вестник ".









В момент удара в Audi на пассажирском сиденье находилась Дарья Каменева. От удара головой девушка потеряла сознание. Пострадавшая с черепно-мозговой травмой была доставлена в больницу. Сейчас ее родные опасаются, что полицейский уйдет от ответственности. По словам девушки, удар пришелся именно на нее.





Вытащить Дарью из машины помогли прохожие и другие водители. Они же вызвали скорую помощь. По заключению медиков, у девушки диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана мягких тканей лица и многочисленные ушибы.









По словам ее мужа, Павла Каменева, который был за рулем машины, от столкновения пассажирскую дверь заклинило. Павел побежал к водителю внедорожника. Говорит, хотел попросить помочь вытащить супругу из покореженного авто. Но покинуть уютный салон водитель джипа, которым оказался полицейский, не захотел.





- Он сидел в машине, даже ноль внимания, он не вышел вообще. Ждал, начал звонить там кому-то. Ни к жене не подошел, ни ко мне, вообще никаких действий у него не было. Человек уверен в себе, за ним может кто-то стоит. В форме даже он был, погоны были закрыты, потому что он был в куртке. А штаны были полицейские на нем, - рассказал муж потерпевшей Павел Каменев журналистам темиртауской телекомпании TV-29.





Сейчас пострадавшая семья опасается, что полицейский уйдет от ответственности. По словам Павла, еще на месте ДТП водитель джипа повел себя странно. Полицейский предложил Павлу взять вину на себя, пообещав, что позднее заплатит за это.





- Я, сказал нет, ничего я брать на себя не буду, будем все решать по закону, - поделился с прессой Павел.





Сейчас семья Каменевых намерена обратиться в прокуратуру и ДВД области, так как они уверены, что наказать полицейского через местную полицию не удастся. Во всей этой ситуации потерпевших радует одно – в момент аварии лишь по счастливому стечению обстоятельств в салоне не было их четверых детей. Самому маленькому из которых полгода.









Вчера, 28 сентября Дарью выписали из больницы. Идти на контакт с пострадавшими водитель внедорожника по-прежнему не хочет. По словам девушки, полицейский совершенно не боится ответственности.





- Они [полиция] дело не возбуждали, протокол не составляли, уголовного дела никто не возбуждал. У нас есть схема ДТП, несколько видео очевидцев, мое заключение, в принципе все, - сказала Дарья.





- Вы разговаривали со сбившим вас участковым?





- Да, я ему звонила буквально через день после аварии. Потому что в день наезда я была не в состоянии что-либо делать, сами понимаете. Поступила в больницу в 5 вечера, проснулась лишь на следующий день под утро. Позднее позвонила ему и спросила какая у него страховая. Мы хотели мирно урегулировать конфликт, не судиться с ним. Он ответил, что у него нет страховки, сказал идите подавайте в суд. Мы в суд пока еще не подали, мы только наняли адвоката. Запросили у поликлиники мою историю болезни: снимки все, анализы. На руках у меня только выписка и видео. Нам интересно, почему сразу не составили протокол и завели уголовное дело. Мы просто уже много с кем советовались, консультировались и нам ответили, что если есть у потерпевших телесные повреждения, то нужно составить протокол, завести уголовное дело. Ничего никто не составлял. Участковый на машине Land Cruiser Prado 150 c номерами 777 может быть обычным участковым? Там все шито-крыто, пока меня в больницу отвезли, они разъехались и все, и до свидания. Меня интересует вопрос, откуда у участкового полиции деньги на такую машину и почему он ездит без страховки. Какие-то власти должны обратить на это внимание. Дело не в деньгах сейчас, не в какой-то компенсации, а просто в моральной чести. Мы не хотели у него ничего брать, просто, чтобы страховая выплатила компенсацию, но он разговаривать с нами толком он не стал, бросил трубку. Нет у нас больше желания решать все мирно, мы наняли адвоката, впереди суды у нас. Будем пытаться без трусов его оставить.













Жигер Шуданбеков.



