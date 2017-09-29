Мощное лобовое столкновение произошло на мосту развязки в Алматы

В Алматы на пр.Райымбека произошло сильное лобовое столкновение двух машин, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz









В результате ДТП пострадали водители обоих авто, их забрали в больницу.









Из разбитых машин на дорогу вылились масло и антифриз, сделав асфальт очень скользким. Прибывшая на место пожарная бригада смыла техжидкости, а полиция оставила там патрульную машину для контроля.

Авария случилась на пр.Райымбека, на мосту над ул.Саина. По словам очевидцев, Mitsubishi Pajero двигался в западном направлении. Его стала зажимать неустановленная машина, и водитель внедорожника, чтобы не столкнуться с ней, вырулил в сторону, оказавшись на встречной полосе. Там и произошло лобовое столкновение со встречной Honda CR-V.