Мощное лобовое столкновение произошло на мосту развязки в Алматы
29 сентября 2017, 16:59
Пострадали два человека.
В Алматы на пр.Райымбека произошло сильное лобовое столкновение двух машин, передает корреспондент Zakon.kz.
Авария случилась на пр.Райымбека, на мосту над ул.Саина. По словам очевидцев, Mitsubishi Pajero двигался в западном направлении. Его стала зажимать неустановленная машина, и водитель внедорожника, чтобы не столкнуться с ней, вырулил в сторону, оказавшись на встречной полосе. Там и произошло лобовое столкновение со встречной Honda CR-V.
В результате ДТП пострадали водители обоих авто, их забрали в больницу.
Из разбитых машин на дорогу вылились масло и антифриз, сделав асфальт очень скользким. Прибывшая на место пожарная бригада смыла техжидкости, а полиция оставила там патрульную машину для контроля.
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