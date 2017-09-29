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Мощное лобовое столкновение произошло на мосту развязки в Алматы

29 сентября 2017, 16:59

Пострадали два человека.

В Алматы на пр.Райымбека произошло сильное лобовое столкновение двух машин, передает корреспондент Zakon.kz.

Авария случилась на пр.Райымбека, на мосту над ул.Саина. По словам очевидцев, Mitsubishi Pajero двигался в западном направлении. Его стала зажимать неустановленная машина, и водитель внедорожника, чтобы не столкнуться с ней, вырулил в сторону, оказавшись на встречной полосе. Там и произошло лобовое столкновение со встречной Honda CR-V.

В результате ДТП пострадали водители обоих авто, их забрали в больницу.

Из разбитых машин на дорогу вылились масло и антифриз, сделав асфальт очень скользким. Прибывшая на место пожарная бригада смыла техжидкости, а полиция оставила там патрульную машину для контроля.



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