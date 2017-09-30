На окраине Актобе нашли обезображенное тело пропавшего продавца

В Актобе нашли пропавшего торговца арбузами, которого искали почти полтора месяца. Выяснилось, что 32-летнего Ерхана Тлеумбетова убили, а тело выбросили на окраине города, сообщает телеканал КТК.

Живым мужчину в последний раз видели на оптовом рынке: в самый разгар торговли он сел в дорогой внедорожник и уехал в неизвестном направлении. И хотя номер машины попал в объектив камер наблюдения, родственники до сих пор не знают, с кем в тот день был Ерхан.

Мать Ерхана Тлеумбетова все время плачет. Её пропавшего сына нашли мёртвым на окраине Актобе. Все надежды, что 32-летний парень вернётся живым и здоровым, рухнули в один миг. Сиротами остались двое детей.

Ерхан пропал в самый разгар рабочего дня полтора месяца назад. Он торговал на оптовом рынке арбузами. Это видео с камер наблюдения родные считают главной уликой. На нём видно, как продавец садится в белый джип и уезжает в неизвестном направлении. С тех пор живым его больше никто не видел. Родные возмущаются: мол, в полиции не рассказывают, что это за загадочная машина, которая увезла Ерхана. Хотя номер внедорожника можно разглядеть.

Саралтын Исаева, тётя Е. Тлеумбетова: «Думаю, что эти бандиты связаны с полицией. Почему они от нас всё скрывают, не ищут преступников? Тут видно всё, и номер машины, и какая это машина. Если человека сбивают, быстро находят виновника. А здесь они молчат. Ничего не говорят».

Чрезмерная неразговорчивость полицейских пугает родственников Ерхана. О том, что нашли тело, тоже выяснилось случайно. По городу поползли слухи: обезображенный труп, который обнаружили на окраине, и есть пропавший торговец арбузами. Мужчину полтора месяца искали почти всем городом – подключались волонтеры, его фото тиражировали в соцсетях.

Тело Ерхана Тлеумбетова нашли среди деревьев, на окраине Актобе. На яму случайно наткнулся пастух. Он же вызвал полицейских. Правда, на опознание почему-то не пригласили близких. Впрочем, опознать мужчину было сложно – лицо было изуродовано – поживились собаки и птицы. Да и само тело начало разлагаться.

В итоге родным сегодня пришлось в спешке хоронить Ерхана Тлеумбетова. От его тела практически ничего не осталось. Причина смерти пока неясна. Полицейские что-либо комментировать отказываются. Известно лишь, что уголовное дело завели по факту убийства.