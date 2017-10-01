В Алматинской области с утра тушат пожар в жилом доме

Сотрудники службы пожаротушения продолжают тушить пожар, который начался около 8 часов утра в жилом доме, передает Zakon.kz.

Эвакуировано 32 человека.

Поднят по тревоге личный состав свободных смен, а также оперативная группа г. Талдыкорган.

Усилия пожарных были максимально направлены на срочную локализацию пожара. Ликвидация пожара продолжается.

Всего для тушения пожара подано 6 ручных стволов, задействовано 5 автоцистерн и 27 человек личного состава, задействован водовоз водоканальной службы и автокран акимата – для разборки конструкций кровли.

Информацию подтвердил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан Руслан Иманкулов. Он уточнил, что 1 октября около 8 часов утра поступило сообщение о загорании жилого дома в селе Жансугурова. Расстояние от областного центра около 120 км.

Сразу после поступления сообщения на место пожара был направлен дежурный караул пожарной части №25 с. Жансугурова. Время следования к месту пожара составило 3 минуты.

К моменту прибытия пожарных расчетов происходило практически полное горение деревянной кровли постройки с переходом на перекрытие второго этажа.

Сам дом — 4-подъездный, 16-квартирный, жилой, 1959 года постройки.

Исходя из угрозы дальнейшего распространения на расположенные ниже квартиры 2-го этажа пожарными на расстоянии 7 метров от объекта установлена вторая автоцистерна, организована подача дополнительно двух ручных стволов с непрерывной подачей воды.

К месту пожара направлены подразделения из п. Сарканд, который находится расстоянии порядка 30 км.

Дополнительно поднят по тревоге личный состав свободных смен, а также оперативная группа г. Талдыкорган.

От пожара пострадали кровля дома и 8 квартир второго этажа.

Жертв и пострадавших нет.

Предварительна площадь пожара по кровле — 440 м2, по квартирам – 347 м2.

Возгорание локализовано в 09 часов 51 минуту.

На данный момент подразделениями ДЧС области ведется работа по проливке и разборке конструкций данного дома.

В данное время на месте пожара работает областная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС во главе с 1-ым зам. акимом Алматинской области Турлашевым Л.М., и начальником ДЧС Алматинской области полковником гражданской защиты Байсариевым Д.Е.



