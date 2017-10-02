В столичном ДГД рассказали о мошенничестве двух застройщиков

В столичном департаменте госдоходов сообщили о расследовании уголовных дел в отношении двух строительных компаний, от действий которых пострадали дольщики, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Службой экономических расследований Департамента государственных доходов по Астане расследуется уголовное дело по ст. 189 УК РК по факту хищения денежных средств в отношении директора ТОО «Инженерно-сервисная компания» Жубатканова К. при строительстве жилого комплекса «Юго-восток левая сторона» в Астане.

Установлено, что определенная часть инвесторов (физических лиц) до настоящего времени не обращались в СЭР с заявлениями о признании их потерпевшими.

Между тем, признание потерпевшими ограничивается сроками окончания настоящего уголовного дела. В случае несвоевременного представления сведений о совершенном уголовном правонарушении, т.е. обращения потерпевших после окончания следственных действий, последним необходимо обращаться с иском в суд в гражданском порядке.

Кроме того, СЭР расследует уголовное дело по ст. 190 УК РК по факту мошенничества и хищения денежных средств в отношении директора ТОО «Орал – Дизайн – Строй сервис» Жумабекова К.Х. при строительстве жилого комплекса юго-восточнее поселка Коктал.

Также установлены факты двойных продаж и реализация квартир составления договоров инвестирования в строительство.

Установлено, что определенная часть инвесторов (физических лиц) до настоящего времени также не обратилась в СЭР с заявлениями о признании их потерпевшими.

Потерпевших просят обратиться в СЭР ДГД столицы.