Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В столичном ДГД рассказали о мошенничестве двух застройщиков

2 октября 2017, 21:32

При строительстве жилого комплекса «Юго-восток левая сторона» и возле поселка Коктал выявлены факты мошенничества.

В столичном департаменте госдоходов сообщили о расследовании уголовных дел в отношении двух строительных компаний, от действий которых пострадали дольщики, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Службой экономических расследований Департамента государственных доходов по Астане расследуется уголовное дело по ст. 189 УК РК по факту хищения денежных средств в отношении директора ТОО «Инженерно-сервисная компания» Жубатканова К. при строительстве жилого комплекса «Юго-восток левая сторона» в Астане.

Установлено, что определенная часть инвесторов (физических лиц) до настоящего времени не обращались в СЭР с заявлениями о признании их потерпевшими.

Между тем, признание потерпевшими ограничивается сроками окончания настоящего уголовного дела. В случае несвоевременного представления сведений о совершенном уголовном правонарушении, т.е. обращения потерпевших после окончания следственных действий, последним необходимо обращаться с иском в суд в гражданском порядке.

Кроме того, СЭР расследует уголовное дело по ст. 190 УК РК по факту мошенничества и хищения денежных средств в отношении директора ТОО «Орал – Дизайн – Строй сервис» Жумабекова К.Х. при строительстве жилого комплекса юго-восточнее поселка Коктал.

Также установлены факты двойных продаж и реализация квартир составления договоров инвестирования в строительство.

Установлено, что определенная часть инвесторов (физических лиц) до настоящего времени также не обратилась в СЭР с заявлениями о признании их потерпевшими.

Потерпевших просят обратиться в СЭР ДГД столицы.


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...