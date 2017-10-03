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Река Малая Алматинка вышла из берегов

3 октября 2017, 12:29

Причина разлива еще не установлена, на месте работают специалисты.

Река Малая Алматинка вышла из берегов, водой залило близлежащие улицы. Подтопление прибрежной территории прокомментировали в ДЧС Алматы

По данным пресс-службы департамента, река подтопила пересечение улиц Богенбай батыра – Каирбекова.

Фото © Sputnik

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