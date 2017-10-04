Уже назвали возможную причину крушения борта санавиации в Алматинской области
4 октября 2017, 00:29
Судя по всему, у самолёта начались проблемы с двигателями.
Известный в Казахстане блогер Денис Кривошеев, который первым сообщил о крушении самолета Ан-28, первым выдвинул и свою версию, почему это случилось, передает Zakon.kz со ссылкой на Facebook Кривошеева.
"Предварительно. Судя по всему, у самолёта начались проблемы с двигателями. Экипаж сделал два круга и попытался посадить самолёт в поле. Конструкция это делать позволяет. К сожалению, при снижении, машина зацепилась за провода. Его резко развернуло и крылом самолет задел столб. Крыло от удара оторвало.
За эту версию, с проблемами двигателя, говорит происшествие, которое произошло с этим самолётом ранее. Как говорят источники, близкие к компании, у этого самолёта недавно уже горел двигатель", - написал он в ФБ.
Фото: Zakon.kz
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