На месте крушения самолета под Алматы нашли "черные ящики"
4 октября 2017, 16:27
Они будут отправлены в Москву в Межгосударственный авиационный комитет.
"Черные ящики" найдены на месте крушения самолета под Алматы. Об это сообщил глава специальной комиссии министерства по инвестициям и развитию (МИР) по расследованию причин крушения, замминистра ведомства Роман Скляр, передает РИА Новости.
"На месте крушения найдены средства объективной информации, которые будут отправлены в Межгосударственный авиационный комитет, город Москва", — сказал Скляр на брифинге.
По информации комитета гражданской авиации республики, разбившийся самолет был произведен в Польше в 1990 году.
Напомним, 3 октября 2017 года через 12 минут после взлета исчез с радаров самолет малой авиации Ан-28 авиакомпании «East Wing», выполнявший полет по оказанию медицинской помощи по маршруту Алматы-Шымкент.
Самолёт Ан-28 упал на территории крестьянского хозяйства, расположенного в Илийском районе.
На борту самолета находились 5 человек. Командир воздушного судна – Цой Г.Н. – гражданин Кыргызстана, второй пилот – Кутафин Е. – гражданин Казахстана, бортовой техник самолета Бейшебек Акматбаев. Кроме экипажа летели два медицинских работника - профессор, врач акушер-гинеколог Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Патсаев Талгат Анапиевич, профессор, врач-реаниматолог Научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней Артыкбаев Жанибек Тукенович. Все погибли.
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