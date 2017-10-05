В Алматы задержали вооруженного преступника

Мужчина скрывался в южной столице от уголовной ответственности за совершенные преступления в ЮКО.

Полицейский из Южно-Казахстанской области, рискуя собственной жизнью, задержал вооруженного преступника, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ЮКО.





В период с 2014 по 2017 годы в отдел полиции г.Кентау поступали заявления от местных жителей о том, что неизвестные проникали в их квартиры и похищали деньги, золотые изделия и бытовую технику. А из подворья частных домов уводили домашнюю скотину. В марте 2017 года городские полицейские в ходе проведения целенаправленных оперативных мероприятий задержали 8 подозреваемых.





Организатору преступной группы тогда удалось скрыться. Задержанным было предъявлено обвинение в совершении 24 фактов квартирных краж. Ущерб, нанесенный этой преступной группой потерпевшим, насчитывался миллионами. В июне всех членов преступной группы Елемеса осудили к различным срокам наказания. А самого Елемеса сотрудники Кентауского ГОВД в мае т.г. объявили в розыск.





Спустя четыре месяца в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции ГОВД установили возможное местонахождение разыскиваемого Елемеса.





В Алматы в конце сентября была направлена группа полицейских в составе оперуполномоченных криминальной полиции Бухарбаева Самата и Анарбаева Ернара, нацеленная на поимку скрывшегося от преследования преступника.





28 сентября примерно в 23.00 во время задержания разыскиваемый гр-н Елемес оказал активное сопротивление и произвел два выстрела из травматического оружия в сторону полицейских. 27-летний капитан полиции Анарбаев, несмотря на ранение, смог надеть наручники на преступника и сдать его подоспевшему на помощь экипажу «Буран».





В настоящее время разыскиваемый Сабит Елемес водворен в изолятор временного содержания ДВД Алматы.





Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Ауэзовского РОВД ДВД г.Алматы по трем статьям УК РК: 287 «незаконное ношение, хранение и перевозка оружия», 293 «Хулиганство» и 380 «применение насилия в отношении представителя власти» . Начато досудебное расследование.



