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В Алматы в кустах нашли новорожденного младенца

6 октября 2017, 08:52

Найденышем оказалась девочка.

В Алматы прохожие в кустах нашли младенца, передает Zakon.kz.

Как уточнила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек, инцидент произошел в Алатауском районе города. Прохожие услышали в кустах звуки, похожие на плач котенка. Но, когда подошли ближе, оказалось, что это младенец.

На место происшествия вызвали скорую и полицию. Малыша - девочку, увезли в больницу. Сейчас она находится там.

"Ребенок здоров. По данному факту начато досудебное расследование по ст.119 УК РК - Оставление в опасности". К поискам матери ребенка подключились сотрудники криминальной и ювенальной полиции города", - отметила Азирбек.


«Бригада скорой медицинской помощи доставили к нам в Детскую городскую инфекционную больницу ребенка-подкидыша, девочку. Предположительно, возраст ребенка 5-6 дней. Ребенка нашли на улице Черемушки 27. В настоящее время состояние ребенка удовлетворительное. Здесь, в больнице, ребенок был полностью обследован», - рассказала корреспонденту Patrul.kz и.о. заведующего 9 отделением Детской городской инфекционной больницы Ляззат Ескалиева.

Фото, видео: patrul.kz

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