В Алматы в кустах нашли новорожденного младенца

В Алматы прохожие в кустах нашли младенца,





Как уточнила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек, инцидент произошел в Алатауском районе города. Прохожие услышали в кустах звуки, похожие на плач котенка. Но, когда подошли ближе, оказалось, что это младенец.





На место происшествия вызвали скорую и полицию. Малыша - девочку, увезли в больницу. Сейчас она находится там.





"Ребенок здоров. По данному факту начато досудебное расследование по ст.119 УК РК - Оставление в опасности". К поискам матери ребенка подключились сотрудники криминальной и ювенальной полиции города", - отметила Азирбек.