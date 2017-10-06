Полицейские Рудного сотрудничают с волонтерами в поисках пропавшей матери

32-летняя Виктория Курочкина до сих пор не найдена.

В Рудном полиция и волонтеры продолжают поиски пропавшей 32-летней Виктории Курочкиной, в связи с этим 7 октября в 8.30 часов у здания отдела полиции поселка Качар состоится сбор волонтеров, желающих оказать содействие службам. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДВД.

Как отметил начальник отдела криминальной полиции УВД города Рудного майор полиции Олжас Сулейменов, ежедневно на поиски Виктории Курочкиной отправляют порядка 140 сотрудников полиции, также привлечены службы ЧС, пожарной службы, специалисты местного отдела образования. Откликнулись на поиски пропавшей женщины преподаватели и учащиеся Рудненского политехнического колледжа, слушатели учебного центра и академии МВД РК. Ежедневно порядка 30 работников комбината ССГПО заступают вместе с полицейскими на поиски пропавшей. Помощь оказывают 80 военнослужащих воинской части 6697 Национальной гвардии МВД РК, привлекаются служебно-розыскные собаки.

Полицейские сообщили, что готовы провести инструктаж и распределить направления по которым есть необходимость вести поиски Виктории.

Напомним, 26 сентября в дежурную часть УВД города Рудного поступило заявление от 28-летнего жителя п. Качар с просьбой оказать содействие в розыске его сестры, 32-летней Курочкиной Виктории Григорьевны. Двумя днями ранее, в период времени с 11-00 до 14.00 часов, она оставила детей, вышла из дома и не вернулась. Приметы пропавшей: европейский тип лица, рост 160-165 см, плотного телосложения, волосы прямые крашенные в темный цвет, глаза голубые. Особые приметы: на левой стороне лба имеется родинка, есть шрам от аппендицита.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований и заведено розыскное дело. В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 99 части 1 УК РК «Убийство».

Полицейские на постоянной основе продолжается комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Ежедневно в поселке Качар находится руководство ДВД и УВД города Рудного.

При получении какой-либо информации просим сообщить по телефонам: 8 (714-31) 3-31-27, 8 (714-31) 3-30-57, 87754100005, 87754100010, 87752820312 или 102.