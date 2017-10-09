Пациентка погибших в авиакатастрофе врачей скончалась в ЮКО
9 октября 2017, 15:40
Ей диагностировали целый ряд заболеваний, среди которых хронический гепатит Б, выявленный гепатит Д, поражение печени, метродометрит, сепсис.
Женщина, к которой вылетели врачи санитарной авиации, погибшие при крушении самолета, скончалась в ЮКО, сообщает Today.kz.
В региональном управлении здравоохранения сообщили, что женщина умерла 8 октября в 10:30.
Ей диагностировали целый ряд заболеваний, среди которых хронический гепатит Б, выявленный гепатит Д, поражение печени, метродометрит, сепсис.
"За период нахождения в стационаре она была трижды консультирована Научным центром акушерства и перинатологии, дважды - НИИ кардиологии и внутренних болезней, один раз - национальным научным центром имени Сызганова в Алматы. Последние три дня, когда шло ухудшение, к ней приезжал врач НИИ кардиологии, то есть специалисты были рядом", - сообщили в управлении здравоохранения.
Погибший в авиакатастрофе близ Алматы акушер-гинеколог Талгат Патсаев давно наблюдал пациентку.
Напомним, 3 октября 2017 года через 12 минут после взлета исчез с радаров самолет малой авиации Ан-28 авиакомпании «East Wing», выполнявший полет по оказанию медицинской помощи по маршруту Алматы-Шымкент.
Самолёт Ан-28 упал на территории крестьянского хозяйства, расположенного в Илийском районе. При падении воздушное судно задело линии электропередач, кроме этого никакое гражданское построение не было разрушено.
На борту самолета находились 5 человек. Командир воздушного судна – Цой Г.Н. – гражданин Кыргызстана, второй пилот – Кутафин Е. – гражданин Казахстана, бортовой техник самолета Бейшебек Акматбаев. Кроме экипажа летели два медицинских работника - профессор, врач акушер-гинеколог Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Патсаев Талгат Анапиевич, профессор, врач-реаниматолог Научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней Артыкбаев Жанибек Тукенович. Они летели к роженице, находившейся в тяжелом состоянии. Все погибли.
В Министерстве здравоохранения РК рассматривается вопрос оказания материальной помощи родственникам пятерых погибших.
По предварительной версии, у самолёта начались проблемы с двигателями. Экипаж сделал два круга и попытался посадить самолёт в поле. Но при снижении борт зацепился за провода. Его резко развернуло и крылом самолет задел столб. Крыло от удара оторвало.
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Фото пресс-службы управления здравоохранения ЮКО
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