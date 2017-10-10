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В Уральске самолет приземлился без шасси

10 октября 2017, 21:42

В результате жесткой посадки никто не пострадал.

Самолет произвел посадку без шасси в Уральске. Об этом информирует Комитет гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК, передает Zakon.kz со ссылкой на Facebook ведомства.

Согласно заявлению ведомства, самолет принадлежал авиакомпании AIR CONTROL. Он выполнял облет навигационных систем взлетно-посадочной полосы аэропорта Уральска.

"Самолет произвел посадку в 19.56 без шасси, пострадавших нет. Экипаж три человека", - говорится в информации.

На официальном сайте авиакомпании сообщается следующее: "Air Control –казахстанская специализированная авиакомпания, занимающаяся проверками радиотехнических систем аэронавигации и светосигнальных систем аэропортов, аэросъемкой, управлением воздушными судами. В парке воздушных судов авиакомпании три собственных самолета, оснащенных самым современным оборудованием для проведения полного цикла всех требуемых работ по обеспечению полетов".



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