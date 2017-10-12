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Муратхана Токмади приговорили к 3 годам лишения свободы

12 октября 2017, 08:14

Также он должен возместить ущерб в размере 236 млн тенге (700 тысяч долларов).

В Алматы на закрытом суде вынесли приговор директору «КазCтройСтекло» Муратхану Токмади, передает Zakon.kz.

Об этом сообщила его супруга Джамиля Аимбетова-Токмади на своей странице в Facebook.

"Я на Парламентской ассамблее совета Европы и вчера благодаря Фонду «Открытый диалог» мы собрали рекордное количество подписей европейских депутатов под резолюцией за освобождение Муратхана! Вчера же на закрытом суде ему вынесли приговор - 3 года лишения свободы и возмещение ущерба в почти 700 тыс. дол США за преступления, которых он не совершал! Я буду продолжать бороться за жизнь, свободу и честное имя своего мужа!" - написала Джамиля Аимбетова-Токмади.



Напомним, в Алматы в июне был арестован директор «КазCтройСтекло» Муратхан Токмади. Сотрудники КНБ, МВД и прокуратуры провели громкую спецоперацию - сначала провели обыск в офисе «КазCтройCтекло», а потом задержали и самого предпринимателя и владельца одного из крупнейших заводов страны. По утверждению силовиков, он руководил ОПГ.

Фото: Новости Mail.Ru

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