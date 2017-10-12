Создана комиссия по расследованию взрыва в цеху «АрселорМиттал Темиртау»

Случай взрыва газа в цеху коксохимпроизводства АО «АрселоМиттал Темиртау», где пострадали шесть человек, расследует созданная комиссия, в которую вошли работники предприятия, а также представители профосюза стального департамента, передает корреспондент BNews.kz.

«Сегодня в 11:00 на коксохимпроизводстве произошел групповой несчастный случай, при котором пострадали 6 человек. Сейчас формируется комиссия по расследованию данного несчастного случая, в соответствии с законодательством РК и трудовым кодексом. Наши сотрудники будут участвовать в комиссии, мы сейчас определили людей, там будут и представители компании «АМТ», и представители стального департамента. Комиссия приступила к работе», - сообщил и.о. руководителя Департамента Комитета индустриальной безопасности и промышленной безопасности по Карагандинской области Станислав Сытник.

Он рассказал о том, при каких обстоятельствах произошел групповой несчастный случай на производстве.

«Группа наших работников производила работы по установке заглушки на газопроводе диаметром 800 миллиметров. Четыре работника во главе с мастером цеха производили обслуживание газопровода. Разобрали фланцевые соединения, и в этот момент произошел хлопок, с последующим возгоранием без последующего продолжительного горения. В результате чего, люди подверглись как термическому воздействию, так и воздействию газа, который мог находиться в трубопроводе», - пояснил Сытник.

По словам директора по охране труда и промышленной безопасности стального департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» Андрея Маркина, заглушка на трубопроводе ставилась под минимальным давлением газа. Ее устанавливали для того, чтоб в дальнейшем установить клапаны на коксовой батарее.

«Это не авария это была работа по обслуживанию газопровода №1, во время проведения этих работ были соблюдены все меры безопасности, рядом находились все экстренные службы, дежурили газоспасатели, у цеха стояла скорая помощь, благодаря чему мы смогли быстро транспортировать в больницы пострадавших. Что касается причин несчастного случая, об этом говорить пока рано. Это должно быть комиссионное расследование», - отметил Маркин.

Он также сообщил, что на работу комбината в целом ситуация не повлияла.

Напомним, сегодня на АО «АрселорМиттал Темиртау» случилось ЧП в цеху коксохимпроизводства во время проведения работ по обслуживанию трубопровода произошло воспламенение газа, пострадали люди. Сейчас шесть человек находятся в больницах Караганды и Темиртау. Трое из пострадавших попали в реанимацию темиртауской больницы в тяжелом состоянии.