Врачи борются за жизнь ребенка, упавшего с третьего этажа в алматинском торговом центре
13 октября 2017, 15:24
Мальчику ночью была проведена операция на головном мозге.
Врачи рассказали о состоянии ребенка, упавшего в ТЦ "Март" с третьего этажа, передает корреспондент Zakon.kz.
Как сообщил заместитель главного врача по хирургии Детской городской клинической больницы №1 Динмухамед Рузуддинов, 12 октября около 17.50 час. бригадой скорой помощи в Центр детской неотложной помощи доставлен ребенок, который упал с проема лестницы на уровне третьего этажа (прим. редакции - в сравнении с классическими этажами, это примерно уровень 5 этажа). Состояние пострадавшего оценивалось как крайне тяжелое. Мультидисциплинарная комиссия в составе профильных специалистов провела осмотр мальчика. Ему был поставлен диагноз: тяжелая сочетанная травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, перелом лобных теменных костей с переходом на основание черепа, субдуральная гематома, перелом бедренной кости, кисти, ушиб брюшной полости, грудной клетки.
Ночью пострадавшему была проведена операция по трепанации черепа и удалению субдуральной гематомы. Сейчас двухлетний мальчик находится в реанимации, в коматозном состоянии, на аппарате. Состояние его крайне тяжелое, стабильное.
По заверению врачей, на настоящее время вся необходимая требуемая помощь ребенку оказана.
Что касается прогнозов, то, как отметил Динмухамед Рузуддинов, в последне годы дети часто падают из окон. И бывают случаи, когда к ним поступали дети, выпавшие с пятого этажа, и они выздоравливали.
Ирина Капитанова
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