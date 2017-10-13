Врачи борются за жизнь ребенка, упавшего с третьего этажа в алматинском торговом центре

Врачи рассказали о состоянии ребенка, упавшего в ТЦ "Март" с третьего этажа





Как сообщил заместитель главного врача по хирургии Детской городской клинической больницы №1 Динмухамед Рузуддинов, 12 октября около 17.50 час. бригадой скорой помощи в Центр детской неотложной помощи доставлен ребенок, который упал с проема лестницы на уровне третьего этажа (прим. редакции - в сравнении с классическими этажами, это примерно уровень 5 этажа). Состояние пострадавшего оценивалось как крайне тяжелое. Мультидисциплинарная комиссия в составе профильных специалистов провела осмотр мальчика. Ему был поставлен диагноз: тяжелая сочетанная травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, перелом лобных теменных костей с переходом на основание черепа, субдуральная гематома, перелом бедренной кости, кисти, ушиб брюшной полости, грудной клетки.





Ночью пострадавшему была проведена операция по трепанации черепа и удалению субдуральной гематомы. Сейчас двухлетний мальчик находится в реанимации, в коматозном состоянии, на аппарате. Состояние его крайне тяжелое, стабильное.





По заверению врачей, на настоящее время вся необходимая требуемая помощь ребенку оказана.





Что касается прогнозов, то, как отметил Динмухамед Рузуддинов, в последне годы дети часто падают из окон. И бывают случаи, когда к ним поступали дети, выпавшие с пятого этажа, и они выздоравливали.





Ирина Капитанова



