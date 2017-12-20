В Астане дольщики обвинили строителя в растрате их средств

Полиция ищет других пострадавших от застройщики.

Следственным управлением столичного Департамента внутренних дел расследуется уголовное дело, зарегистрированное по статье 189 ч.2 УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества), передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

Досудебное расследование проводится по коллективной жалобе инвесторов (дольщиков) многоквартирного жилого комплекса «Куршавель» в отношении руководителя строительной компании ТОО «Коттеджный городок «Happy Village» Бахтыгали Утегенова, который присвоил и растратил вверенные ему денежные средства, и не завершил строительство вышеуказанного жилого комплекса.

Департамент внутренних дел просит пострадавших от действий указанного застройщика обратиться в Следственное Управление ДВД Астаны по адресу: ул.Бейбітшілік, 19, по телефонам: (87172) 71-60-10, 74-62-28.

фото: Bari.kz