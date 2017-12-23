Девушка, которую поджег отец, умерла

Отец Аружан покончил с собой, при пожаре также умер его сын.

Утром в субботу, 23 декабря, в центральной Илийской райбольнице Алматинской области скончалась 18-летняя Аружан Канат, сообщает Zakon.kz со ссылкой на областное управление здравоохранения.

Девушка получила ожоги 3 и 4 степени, были поражены 90 процентов тела, 30 процентов дыхательных путей. Накануне сообщалось о том, что Аружан требовалась кровь. Она находилась в реанимационном отделении, в крайне тяжелом состоянии. Около 7 часов утра девушки не стало.

Напомним, в ночь с 19 на 20 декабря житель Алматинской области совершил самоубийство, устроив пожар, в результате которого в огне погиб он сам и его сын. Огонь быстро распространился в комнате, где проживала 46-летняя женщина с двумя детьми, у которой гостил бывший супруг. Возникший пожар в комнате общежития был быстро локализован прибывшими по вызову пожарными.

По указанному факту начато уголовное расследование, предусмотренное статьей 99 части 2 УК РК "Убийство".