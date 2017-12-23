Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Девушка, которую поджег отец, умерла

23 декабря 2017, 18:06

Отец Аружан покончил с собой, при пожаре также умер его сын.

Утром в субботу, 23 декабря, в центральной Илийской райбольнице Алматинской области скончалась 18-летняя Аружан Канат, сообщает Zakon.kz со ссылкой на областное управление здравоохранения.

Девушка получила ожоги 3 и 4 степени, были поражены 90 процентов тела, 30 процентов дыхательных путей. Накануне сообщалось о том, что Аружан требовалась кровь. Она находилась в реанимационном отделении, в крайне тяжелом состоянии. Около 7 часов утра девушки не стало.

Напомним, в ночь с 19 на 20 декабря житель Алматинской области совершил самоубийство, устроив пожар, в результате которого в огне погиб он сам и его сын. Огонь быстро распространился в комнате, где проживала 46-летняя женщина с двумя детьми, у которой гостил бывший супруг. Возникший пожар в комнате общежития был быстро локализован прибывшими по вызову пожарными.

По указанному факту начато уголовное расследование, предусмотренное статьей 99 части 2 УК РК "Убийство".


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...