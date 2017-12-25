Ермегияеву в колонии разрешали пить алкоголь и пользоваться интернетом

Национальным бюро по противодействию коррупции выявлены и пресечены факты покровительства руководством колонии строгого режима в городе Астана экс-председателю правления «Астана ЭКСПО-2017» Талгату Ермегияеву, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, за создание комфортных условий отбывания наказания осужденному Ермегияеву Т. Антикоррупционной службой задержаны и с санкции суда арестованы начальник исправительного учреждения ЕЦ-166/10 полковник юстиции Әбен Ң.С. и его заместитель майор юстиции Мусаев Т.О.

Установлено, что вышеуказанные лица регулярно незаконно организовывали для Ермегияева Т. возможность беспрепятственного употребления алкогольных напитков, свободного пользования мобильными телефонами и интернетом, а также предоставляли неограниченные свидания.

Помимо этого за указанные грубые нарушения к дисциплинарной ответственности привлечено 13 должностных лиц уголовно-исполнительной системы.В том числе, 11 освобождены от занимаемых должностей и 2 предупреждены о неполном служебном соответствии.

Проводится досудебное расследование.

В июне 2016 года бывший председатель Правления «Астана ЭКСПО-2017» Ермегияев Т. был осужден к 14-ти годам лишения свободы за взяточничество и хищение бюджетных средств в особо крупном размере.

Фото с сайта qostanay.tv