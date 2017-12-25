"Спасибо за всё, но не надо этого делать".

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прокомментировал переименование улицы Фурманова в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана 22 декабря провел встречу с представителями отечественных средств массовой информации по итогам года. В ходе встречи Нурсултан Назарбаев подвел итоги прошедших в этом году событий в стране и ответил на наиболее актуальные вопросы журналистов. Фрагмент встречи опубликовала Акорда в Facebook.

"Кто-то мне написал письмо недавно, не знаю откуда, что Назарбаеву каменные памятники не нужны раз уж он построил столицу. Я с ним полностью согласен. Это все суета", -сказал глава государства.

"Единственное, я согласился на университет. Это самое продвинутое учебное заведение, которое служит примером всем другим университетам, все остальное - решение местных властей. Конечно, я своим указом могу запретить это делать. Я сейчас публично всем казахстанцем говорю: не надо этого делать! Не в этом дело вообще-то. Надо остаться в истории своими делами. Не большой длительностью жизни, не какими-то памятниками. Делами. Я стараюсь это делать. А что бывает с памятниками спустя время, мы все прекрасно знаем", - сказал президент.

Президент заметил, что Алматы является родным ему городом.

"Ну, назвали… Хорошо, хоть Фурманова, не кого-нибудь. Алматы – всё же родной город. То есть спасибо за всё, но не надо этого делать", – сказал Назарбаев.

Напомним, 30 ноября в ходе сессии маслихата города Алматы VI-го созыва с учетом многочисленных предложений жителей мегаполиса по согласованию с городской ономастической комиссией и Республиканской ономастической комиссией при Правительстве РК принято решение о присвоении одной из главных улиц Алматы имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева.

Телевизионная версия будет показана в эфире республиканских телеканалов сегодня в 21:30 (по времени Астаны).

Фото: akorda.kz