В ВКО на трассе перевернулся автобус с пассажирами

Пассажирский автобус направлялся из Усть-Каменогорска в Риддер. Спасатели выехали к месту аварии, передает Zakon.kz со ссылкой на YK-avto.kz.

«За селом Быструха Глубоковского района перевернулся рейсовый автобус, следовавший из Усть-Каменогорска в Риддер», — сообщалось в рассылке акимата города Риддер.

В ДЧС ВКО прокомментировали сообщение.

По предварительным данным авария произошла из-за гололеда. Кроме того, вчера трасса была закрыта для движения автомобилей. Сегодня утром запрет был снят, но уже в 11:20 дорогу снова закрыли.

"Бригада «Центра медицины катастроф» КЧС МВД РК оказала экстренную помощь пострадавшим в ДТП. Медики осмотрели пассажиров. Шесть человек были доставлены в больницу для осмотра, по предварительным данным, Секисовской скорой помощью. Водитель автобуса госпитализирован «Центром медицины катастроф» в Усть-Каменогорск. Остальные пассажиры продолжили свой путь на попутках. Всего в автобусе находилось 13 пассажиров. Дополнительно сообщаем, что вчера на данном участке трассы было введено ограничение для грузового транспорта и пассажирских автобусов", - сообщил Руслан Иманкулов, официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан.

Фото с сайта yk-avto.kz