Члены ОПГ 10 лет кормили ташкентцев протухшим мясом

Участники группы через связи среди мясников, перекупщиков и ветеринаров в Кашкадарье наладили систему сбора сведений о фактах падежа либо предсмертном состоянии скота.

В Ташкенте раскрыта организованная преступная группа, которая на протяжении 10 лет поставляла на рынки и производителям мясо-колбасных изделий зараженное мясо из Кашкадарьи.

Руководителем ОПГ был 40-летний уроженец Кашкадарьи Бахром Хайдаров.

Участники группы через связи среди мясников, перекупщиков и ветеринаров в Кашкадарье наладили систему сбора сведений о фактах падежа либо предсмертном состоянии скота.

Каждый случай предоставления информации оплачивался от 15 до 50 тысяч сумов (615 - 2070 тенге).

Зараженные туши покупались по цене 10−15 тысяч сумов за 1 кг (408 - 615 тенге). Сотрудниками ветеринарного отдела Чиракчинского района оформлялись фиктивные документы. Именно они зачастую и выступали информаторами.

Перед Ташкентом опасный "товар" принимал "финансист" Хайрулла Сапиев. Он доставлял туши в подпольные цеха в Зангиатинском и Ташкентском районах. Здесь испорченное мясо подвергалось обработке и разделывалось для последующей продажи.

Каждый день поступало по три-четыре протухшие туши. После "обработки" мясо продавалось по 25−30 тысяч сумов за килограмм (1035 - 1236 тенге).

Мясо поставлялось сразу в несколько районов столицы.

Ранее прокуратура Ташкента возбудила уголовное дело по факту использования ослиного мяса в производстве колбасных изделий на одном из частных предприятий в столице Узбекистана.

В ходе мероприятия, проведенного сотрудниками Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генпрокуратуре, было установлено, что из Хорезмской области в Ташкент доставлено 69,6 килограмма ослиного мяса для производства колбасных изделий в одном из цехов частного столичного предприятия.

Работниками цеха указанное мясо смешивалось с другой мясной продукцией. 275 килограммов мяса, находившегося в цехе, изъято в установленном порядке. Согласно заключению соответствующих специалистов, изъятое мясо не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В Генпрокуратуре уточнили, что по данному факту в отношении работников предприятия возбуждено уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Данная статья предусматривает наказание вплоть до исправительных работ сроком до двух лет.

Источник: Sputnik Таджикистан.

Фото: Sputnik / Евгения Новоженина.