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Узбекской паре дали 3 года колонии за попытку продать дочь

26 декабря 2017, 17:35

Покупателями выступили участники оперативно-розыскной операции.

В Воронеже супругам из Узбекистана дали три года исправительной колонии общего режима за попытку продать новорожденную дочь за 30 тысяч рублей.

Следователи выяснили, что 8 сентября женщина родила в Воронеже дочь, однако в органах ЗАГС девочку не зарегистрировала. По данным СК, 10 октября в Коминтерновском районе женщина и ее гражданский муж попытались продать новорожденную девочку за 30 тысяч рублей незнакомым людям, но покупателями выступили участники оперативно-розыскной операции. Супругов арестовали арестована, а новорожденную передали врачам.

Позже они дали признательные показания и объяснили, что хотели продать ребенка, чтобы на вырученные деньги уехать к себе на родину, поскольку срок законного пребывания на территории РФ был превышен. Супруги хпытались найти на территории Воронежской области граждан либо уроженцев Узбекистана, которые захотят купить у них дочь и взять ее на воспитание.

Источник: Sputnik Узбекистан.

Фото: Sputnik / Владимир Песня.


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