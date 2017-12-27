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В Риге погиб сын экс-руководителя администрации президента РК

27 декабря 2017, 00:45

Мусин выпал из окна 15 этажа.

По предварительной информации, сын бывшего руководителя администрации президента РК Аслана Мусина — Асылбек скончался в ночь с 23-го на 24-е декабря в столице Латвии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил политолог Талгат Калиев, передает Zakon.kz.

По его информации, Мусин скончался от травм, несовместимых с жизнью, полученных в результате падения из окна квартиры, расположенной на 15 этаже жилого дома.

«Из-за выходных криминалистическая экспертиза еще не проводилась. После нее будет точно установлена причина смерти и состояние погибшего в момент падения. Полиция не исключает версию суицида, поскольку двумя месяцами ранее именно из этого окна выбросилась гражданская жена погибшего», — написал Талгат Калиев.

«На родине Асылбек Мусин известен как основатель секты коранитов, и в период пика политического влияния отца даже выступал с лекциями на религиозную тематику перед сотрудниками КНБ РК. Также он прославился как автор цикла видеоинтервью», — отметил Калиев.


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