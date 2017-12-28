В Актобе мужчина пытался обменять купюры в 1000 долларов

В Актобе полиция задержала мужчину при попытке обменять фальшивые доллары США – три купюры номиналом в 1000 долларов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.

28 декабря примерно в 11 часов на пульт 102 поступил телефонный звонок из обменного пункта одного из банков города. Неизвестный пытался обменять фальшивые доллары США. По указанному адресу оперативно был направлен наряд комплексных сил полиции, который задержал 40-летнего мужчину, работающего в одной из строительных фирм г. Атырау.

У подозреваемого полицейские изъяли 3 купюры по 1000 долларов США.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР по ст.231 ч.1 УК РК «Сбыт поддельных денег или ценных бумаг», назначена экспертиза и материал передан в Департамент государственных доходов по Актюбинской области.