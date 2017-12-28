Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Актобе мужчина пытался обменять купюры в 1000 долларов

28 декабря 2017, 18:42

Фальшивые деньги изъяли.

В Актобе полиция задержала мужчину при попытке обменять фальшивые доллары США – три купюры номиналом в 1000 долларов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.

28 декабря примерно в 11 часов на пульт 102 поступил телефонный звонок из обменного пункта одного из банков города. Неизвестный пытался обменять фальшивые доллары США. По указанному адресу оперативно был направлен наряд комплексных сил полиции, который задержал 40-летнего мужчину, работающего в одной из строительных фирм г. Атырау.

У подозреваемого полицейские изъяли 3 купюры по 1000 долларов США.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР по ст.231 ч.1 УК РК «Сбыт поддельных денег или ценных бумаг», назначена экспертиза и материал передан в Департамент государственных доходов по Актюбинской области.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...