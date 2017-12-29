Знакомые Асылбека Мусина рассказали, что предшествовало его гибели

Гибель сына экс-главы администрации президента Казахстана Асылбека Мусина, который выпал из окна 15-го этажа жилого дома, могла быть связана с личной трагедией.

Полиция еще работает над выяснением всех обстоятельств смерти 38-летнего Асылбека Мусина, но в данный момент основная версия случившегося — самоубийство.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Напомним, что сын дипломатического работника и экс-руководителя администрации президента Казахстана Аслана Мусина скончался в ночь на 23 декабря от травм, несовместимых с жизнью, которые были получены в результате падения из окна квартиры на 15-м этаже жилого дома.

Трагедия произошла в одной из многоэтажек, расположенных в рижском микрорайоне Иманта. В пользу версии о суициде говорит и тот факт, что двумя месяцами ранее именно из этого окна выбросилась гражданская жена погибшего.

Очевидцев не было

"Очевидцев самого падения не было. Труп нашел мимо проходящий человек. Когда приехала полиция, тогда уже соседи начали выходить из дома, интересоваться, что случилось", — рассказал представитель Госполиции в программе "Сегодня вечером" LTV7.

Тело погибшего опознал местный дворник. Он же рассказал журналистам, что познакомился с жильцом буквально накануне трагедии. По его словам, общение сводилось к фразам "здравствуйте" и "доброе утро", а детей Мусина в школу возили его друзья.



Сейчас тело погибшего находится в морге. Для официального подтверждения личности его должны опознать родственники. Жители высотки на улице Клейсту, где произошла трагедия, пока еще не знают о гибели соседа. Зато некоторые помнят о ЧП, которое случилось 22 августа, — тогда гражданская жена Асылбека выбросилась с балкона этой же квартиры.

Жил самодостаточно

Как удалось узнать Sputnik Латвия, жизнь Асылбека Мусина в Латвии, куда его семья переехала несколько лет назад, была весьма тихой и спокойной. Сын экс-главы администрации президента Казахстана, похоже, предпочитал закрытый жизненный уклад и нигде не светился.

"Он вел самодостаточный образ жизни. Известно лишь, что Асылбек Мусин имел вид на жительство в Латвии и что тут у него был некий инвестиционный бизнес", — сообщил информированный источник.

Произошедшая трагедия вряд ли могла быть связана с каким-то темным бизнесом или криминалом. Скорее всего, речь идет о семейной трагедии. Эту версию подтверждают и слова политолога Талгата Калиева.

"У него недавно скончалась жена, погибла таким же образом. У нее был выкидыш, она впала в депрессию, не смогла этого пережить и выбросилась из окна. Он тоже винил себя, пребывал в депрессии и, видимо, в конечном итоге не выдержал. Он не являлся фигурой политической, чтобы кому-то где-то мешать", — сказал Калиев в интервью программе "Сегодня вечером" LTV7.

Как сообщалось ранее, Асылбек Мусин был также известен как коранит — представитель исламского течения, которое считает Коран единственным каноническим текстом в исламе. Он неоднократно выступал с лекциями и является автором серии видеороликов на религиозную тему.

Фото: azh.kz.