В настоящее время проводятся следственные действия, назначены судебно-медицинские экспертизы.

В Костанайской области 60-летний мужчина убил любовницу и застрелился сам, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Костанайские новости".

Трагедия случилась недалеко от села Ершовка Узункольского района.

Как сообщил "КН" источник, 60-летний мужчина узнал, что его любовница переписывается с другим и убил ее. После он покончил с собой.

Информацию подтвердили в пресс-службе ДВД Костанайской области.

"28 декабря в пяти километрах от села Ершовка Узункольского района в поле обнаружена автомашина марки «Шевроле-Нива», в которой находились тела мужчины и женщины. В ходе досудебного расследование установлено, что 60-летний мужчина выстрелил из охотничьего ружья в 47-летнюю женщину, после чего застрелился сам", - сообщила пресс-секретарь Ирина Беженарь.

Данный факт был зарегистрирован по ст. 99 ч.1 УК РК «Убийство». В настоящее время проводятся следственные действия, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Фото: 112 Украина