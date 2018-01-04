Айжан Байзакова попросила выдать ее замуж
Девушка предложила тем, кто ее не любит, найти ей мужа
Известный блогер Айжан Байзакова, арестованная на трое суток после проведения конкурса на раздевание, попросила найти ей мужа. О своей просьбе она рассказала в своем Telegram-канале.
"Вы думаете со мной можно бороться угрозами, удалением аккаунта, закрытием бара, арестом, и прочее? вы меня лучше замуж за казаха выдайте. я через год возненавижу всех счастливых и свободных, женщин и буду в команде своих же "хейтеров". кто меня не любит, ищите мне мужа", — написала блогер. (орфография и пунктуация автора сохранены).
Помимо этого, Байзакова опровергла появившуюся ранее информацию о том, что ее якобы избили во спецприемнике в Алматы.
"Хочу опровергнуть слухи по поводу того, что меня там изнасиловали, избили там. Нет. Меня там никто руками не трогал, не насиловал, не избивал", — рассказала Байзакова.
Она также рассказала, что получала "жесточайшие угрозы".
"Угрозы были жесточайшие. меня хотели и сжечь и убить, и зарезать…. и родных моих наказать… чего только не хотели с душой моей грешной сделать, святой народ… и тут снова в голове моей не укладывается: тоесть?? материться и раздеваться это плохо, а убить человека за это по вашему нормально??", — пишет Байзакова в свое канале.
Байзакова 17 декабря провела в ночном клубе конкурс на раздевание среди девушек. В суде пояснили, что тем самым она проявила "неуважение к окружающим, нарушая общественный порядок и спокойствие физических лиц". По словам полиции, девушку привлекли к ответственности за проведение в общественном месте мероприятия с нарушением общественного порядка и этических норм. По решению суда нарушительница была подвергнута административному аресту сроком на трое суток.
По условиям конкурса, приз в 50 тысяч тенге был обещан полностью обнажившейся девушке. В соцсетях появилось видео с этого вечера, на кадрах которого видно, как голая девушка стоит боком к остальным посетителям заведения, в то время как ведущая продолжает рассказывать об условиях конкурса и призывать других присоединиться. На следующий день на странице певца из дуэта "Нур-Мукасан" Мукасана Шахзадаева появилось видео, на котором более десяти мужчин просят обратить внимание на воспитание девушек.
Заведение, в котором скандальный прошел конкурс, закрылось
Источник: Sputnik Казахстан.
Фото: Elkimmelito.
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