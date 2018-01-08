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В Алматы двух мужчин жестоко избили в новогоднюю ночь

8 января 2018, 12:33

Один из пострадавших находится в больнице с серьезными травмами.

В Алматы ищут очевидцев избиения двух мужчин, передает Zakon.kz.

Обращение было размещено в instagram на паблике zhest_kz.

"01.01.2018 примерный промежуток времени 6-7 часов утра один наш знакомый отдыхал в кафе «Сафина» в новогоднюю ночь.. находится оно по Кудерина ниже ташкентской, выходя из кафе со своим приятелем, они остановились рядом в метрах 10-20 от входа ! Подкурили и продолжали своё общение ! Рядом крутились парни и одна девушка Азиатской национальности.. видимо перебрав с алкоголем они почувствовали себя героями.. подошли к нашему знакомому и его приятелю и тупо искали причину развести конфликт .. между ними завязалась драка.. нет бы остановиться на достигнутом героизме, так они ещё и в лежачем состоянии забивали людей как собак каких то!!! Это простой беспредел ! Сотрудники стоят на одном месте ! Дело не идёт ! Людей данных на этом видео не ищет наша доблестная полиция... на видео четко все видно что где и как... человек лежит в больнице в тяжелом состоянии с многочисленными переломами и сотрясением.. отбита селезенка и почка.. пожалуйста не оставайтесь равнодушными выложите данное видео у себя ! Помогите найти или разобраться в данной ситуации.. может кто видел их или узнает их лица ...", - сказано в сообщении (текст оставлен без редактуры).


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