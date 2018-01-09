В одной из квартир Актау обрушилась крыша
По словам хозяина квартиры Дмитрия Иванова, он неоднократно обращался в ПКСК с просьбой починить крышу, но безрезультатно.
В Актау в одной из квартир в 9 доме 5 микрорайона обрушились бетонные куски кровли поздно ночью, пока хозяева квартиры спали, сообщает Zakon.kz со ссылкой на lada.kz.
По словам хозяина квартиры Дмитрия Иванова, он неоднократно обращался в ПКСК с просьбой починить крышу, но безрезультатно.
«На протяжении трех лет писал заявки в ПКСК микрорайона с просьбой починить кровлю. В ответ одни обещания. Ночью в субботу, 6 января, кровля в коридоре обрушилась. Хорошо, никто не пострадал. У нас маленький ребенок, теперь я ему не разрешаю выходить в коридор, потому что боюсь повторного обвала крыши. В эту же ночь я вызвал работников ПКСК. Они пришли, сфотографировали и ушли. Ни ответа, ни привета, что делать - не знаем. Придется восстанавливать все за свой счет. Тогда за что мы ежемесячно оплачиваем – непонятно», - рассказал Дмитрий Иванов.
Дозвониться до председателя ПКСП не удалось в связи с выходным днем.
В городском отделе жилищной инспекции пообещали прокомментировать позже.
Напомним, что в прошлом году на крыше 1 дома 5 микрорайона Актау из-за ливня и сильных порывов ветра обрушились перголы консольного бетонного сооружения. Предназначавшиеся по проекту для защиты дома от прямых солнечных лучей конструкции вот уже 12 лет угрожают безопасности всего дома. У жильцов трескаются и протекают потолки.
В 2015 году жильцы дома №24 в 5 микрорайоне пожаловались на протекающую после дождя крышу. По словам жителей, они неоднократно обращались в свой ПКСП с просьбой отремонтировать кровлю. Но результатов ни обращения, ни жалобы не принесли.
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