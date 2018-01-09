Порезанная матерью девочка пришла в сознание

Она отвечает на вопросы, но ничего не помнит.

13-летнюю девочку ранила ножом собственная мать. В тяжелом состоянии ребенка доставили в Костанайскую областную детскую больницу, передает Zakon.kz со ссылкой на alau.kz.

По словам и.о. главврача медучреждения Игоря Белобржицкого, все службы сработали оперативно. Ребенок вовремя оказался в больнице. Девочка при поступлении находилась в тяжелом состоянии. У нее был шок и кровопотеря.

«Были выявлены травмы легкого, диафрагмы, желудка, печени с продолжающимся кровотечением. Была сделана операция. Кровотечение остановлено, целостность органов восстановлена», — сообщил Игорь Белобржицкий.

8 января девочка пришла в сознание. Она отвечает на вопросы, но ничего не помнит. По характеру повреждения, говорит врач, нож был длинный.

«Если бы немного выше был нанесен удар, лезвие, скорее всего, попало в сердце и последствия были бы гораздо хуже. Хотя мы встречаемся с различными травмами, и сказать, что это самая тяжелая травма — не скажешь, но сам факт произошедшего шокирует нас, полицейских и окружающих, что такое могло произойти в наши дни», — отметил Игорь Белобржицкий.

Фото: alau.kz.