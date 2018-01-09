В Алматы задержан серийный автовор

Ранее судимый 23-х летний мужчина, не встав на путь исправления, принялся за старое "ремесло". Он крал автомагнитолы, видеорегистраторы и прочее, а также угонял автомобили. Об этом сообщили в ДВД Алматы, передает Zakon.kz.

"Подозреваемый Т., уроженец ВКО, постоянного места жительства в Алматы не имеет и проживал в разных хостелах города. Причем, часто менял места проживания и больше 2-х суток в одном хостеле не останавливался. Выходил на свой промысел, как работу. Путем взлома стекол авто, прибирал к рукам все, что имеет материальную ценность: видеорегистраторы, автомагнитолы, различные гаджеты и денежные средства. По всей видимости, злоумышленнику захотелось большей наживы и он решил угонять автомобили, с дальнейшим разбором их на запчасти с целью сбыта. Однако найденные нами два автомобиля, подозреваемый разобрать не успел: сняв с транспортных машин номерные знаки, он, выжидая подходящий момент, оставил их в безлюдных местах", - информировал начальник отдела полиции при УВД Алмалинского района полковник полиции Кумарбек Кеншинбаев.

В ходе оперативных и специальных мероприятий подозреваемый был задержан и взят под стражу. Только по Алмалинскому району за ним числятся 2 факта угона и 7 эпизодов краж из автомобилей.

"Начато досудебное расследование по ст.ст. 188 ч.2, 200 УК РК. В качестве меры пресечения на период следствия избран "арест". Проводятся следственные действия, а также проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям на территории города. На данный момент задержанный водворен в ИВС ДВД города Алматы", - резюмировал полковник Кеншинбаев.

Фото: ДВД Алматы.