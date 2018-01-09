Пьяный гость, покинув квартиру знакомых, "заминировал" ее

В Костанае зарегистрирован первый в 2018 году факт ложного сообщения о заложенном взрывном устройстве, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.

9 января в 2.48 час на пульт «102» с сотового телефона поступило анонимное сообщение о том, что в доме по улице Кирпичная заложено взрывное устройство. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, кинологической службы, скорой помощи, службы пожаротушения. Данный факт не подтвердился. И уже через несколько часов оперативникам удалось установить подозреваемого, им оказался 22-летний безработный житель Костаная.

"В ходе проведения досудебного расследования по статье 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» установлено, что вечером 8 января подозреваемый находился в гостях у знакомых в доме по улице Кирпичная. Около полуночи, находясь в алкогольном опьянении, он покинул застолье, а позже в полицию поступило ложное сообщение. В настоящее время подозреваемый задержан, следственные мероприятия продолжаются", - сообщили в ДВД.

Как отметил начальник Управления по противодействию экстремизму ДВД Костанайской области полковник полиции Ербол Дербисов, в прошлом году было зарегистрировано 6 таких преступлений, по всем вынесены приговоры, виновные лица осуждены. Он так же напомнил, что санкция статьи 273 УК РК ужесточена и наказывается лишением свободы на срок до 6 лет. Ко всему, виновное лицо несет материальную ответственность в виде выплаты крупного штрафа и обязано компенсировать затраченные на ложный вызов силы и средства специальных служб.

Данный вид преступления относится к тяжким. В полиции констатировали, что сегодня уже не составляет труда определить местонахождение и установить личность человека, звонящего по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма.