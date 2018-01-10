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Еще один проспект Назарбаева появится в Казахстане

10 января 2018, 14:53

На проспекте Астаны в Шымкенте находится административно-деловой центр ЮКО.

Сегодня прошла внеочередная девятнадцатая сессия Южно-Казахстанского областного маслихата. На повестке дня было рассмотрено 6 вопросов. Во заседании приняли участие аким области Ж.Туймебаев, секретарь областного маслихата К. Балабиев, депутаты областного маслихата, акимы городов и районов, представители областных и территориальных департаментов, руководители управлений и представители СМИ, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

Сессию модерировал председатель сессии областного маслихата Д.Абиш.

С предложением назвать проспект Астаны именем Нурсултана Назарбаева выступил председатель постоянной комиссии областного маслихата по государственно-правовым вопросам и местному самоуправлению Умирзак Мелдеханов. Это предложение депутаты маслихата поддержали единогласно.

На проспекте Астаны в Шымкенте находится административно-деловой центр ЮКО.

Напомним, 30 ноября стало известно о переименовании улицы Фурманова в проспект имени Нурсултана Назарбаева в Алматы.

Фото: ontustik.gov.kz.


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