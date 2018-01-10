Алматинец задолжал другу почти 600 млн тенге и хотел силой решить проблему

В Алматы осужден 53-летний мужчина, обвиняемый в грабеже и вымогательстве, передает Zakon.kz.

Судом было установлено, что подсудимый Иванов (здесь и далее имена фигурантов дела изменены) с 2007 по 2013 годы задолжал своему другу Андрееву 582 507 699 тенге. В начале 2017 года последний купил завод и попросил Иванова вернуть долги. Как сказано в приговоре суда, чтобы не возвращать долг, подсудимый решил с помощью физического насилия и угроз заставить Андреева отказаться от претензий, для чего подключил двух мужчин. Втроем они приехали на принадлежащий Андрееву завод и там двое "нанятых" мужчин (в их отношении дело было выделено в отдельное производство) стали избивать потерпевшего, требуя, чтобы тот забыл про долг Иванова.

Затем Андреева погрузили в багажник машины Иванова, и уехали с завода. По пути потерпевшего продолжали периодически бить. Помимо этого, подсудимый сорвал с шеи жертвы золотую цепочку стоимостью 240000 тенге, а двое его подельников отобрали имеющиеся при Андрееве 1 387 434 тенге, два iPhone 6, стоимостью 320000 тенге, с пальца сняли золотое кольцо стоимостью 781 175 тенге.

Тем самым, помимо физического вреда ему был причинен материальный ущерб на сумму 3 048 609 тенге. После этого потерпевшего загрузили в другую машину и увезли в неизвестном направлении. Очнулся он в больнице.

Подсудимый в суде предъявленное ему обвинение не признал. С его слов, избивали и вымогали деньги у потерпевшего малознакомые ему люди, которых он попросил только поговорить с Андреевым, чтобы тот допустил его к продаже рыбной продукции. Также он отрицал вину в грабеже и просил переквалифицировать его действия на самоуправство.

В ходе разбирательств, исходя из показаний потерпевшего и свидетелей, суд пришел к выводу о том, что Иванов виновен в совершении вменяемых ему преступлений - по ст.191 ч.3 - грабеж и 194 ч.4 п.2 - вымогательство, и приговорил его к 9 годам лишения свободы, с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Постановлением апелляционной коллегии по уголовным делам горсуда Алматы приговор оставлен без изменения.