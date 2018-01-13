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10 тыс человек эвакуированы с территории вокзала Алматы-1

13 января 2018, 20:09

В зале ожидания был обнаружен подозрительный предмет.

В Алматы из-за подозрительной коробки с территории вокзала эвакуировали 10 тыс человек, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на официального представителя Алматинского оперативного штаба по противодействию терроризму Салтанат Азирбек.

По данным Салтанат Азирбек, в 18:34 в зале ожидания железнодорожного вокзала станция Алматы-1 была обнаружена подозрительная коробка.

«Были приняты меры по первичному реагированию. Прежде всего эвакуация, в итоге 10 тыс человек были эвакуированы с территории вокзала на безопасное расстояние, в том числе пассажиры четырех пассажирских поездов, которые находились на путях. В 19:26 проверочные мероприятия были завершены, запрещенных предметов в коробке не обнаружено. Были задействованы все службы экстренного реагирования Алматы. В настоящее время вокзал заработал в штатном режиме», —прокомментировала ситуацию Салтанат Азирбек.

Отметим, в социальной сети Instagram в паблике kris_p_almatyпоявилось сразу несколько видео, на которых видно как полицейские машины оцепили вокзал Алматы -1.


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