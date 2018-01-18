52 человека погибли в загоревшемся автобусе на трассе «Самара-Шымкент»

18 января 2018 года в 10 часов 30 минут в Иргизском районе Актюбинской области, на 1068 км а/д «Самара-Шымкент», в 10 км от п.Калыбай, во время движения произошло загорание пассажирского автобуса марки «Икарус», сообщает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслана Иманкулова.

"В салоне находились 55 пассажиров и 2 водителя. Гражданство устанавливается. 5 пассажирам, которым удалось выбраться оказывается медицинская помощь силами сотрудников трассового-медико-спасательного пункта Центра медицины катастроф КЧС МВД РК. Остальные 52 человека погибли на месте", - сказал он.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области развернут оперативный штаб. Организована работа горячей линии психологической службы.

Телефоны "горячей линии": +7 7132 56-29-62, +7 7132 56-68-85.

На месте работают подразделения полиции, спасателей, медиков, психологов.

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