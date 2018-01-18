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Владелец сгоревшего автобуса не имел лицензии на перевозки

18 января 2018, 16:35

Также у автобуса закончился срок техосмотра.

Водитель сгоревшего на автодороге Самара – Шымкент пассажирского автобуса не получал лицензию на нерегулярные пассажирские перевозки, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИР РК.

"Автобус Kassbohrer Setra Х 335 РСМ, год выпуска: 1989 года, вместимость 59 человек. Владелец Мехтиев Ордухан Сабироглы. В перечне регулярных маршрутов отсутствует. Лицензию на нерегулярные пассажирские перевозки не получал (имеется вероятность работы по договору аренды)", - сказано в сообщении министерства.

Также известно, что обязательный техосмотр автобуса осуществлялся 17 августа 2015 года, его срок истек 17 февраля 2016 года.

Напомним, 18 января в 10.30 часов на 1068 км а/д «Самара – Шымкент», в 10 км от пос. Калыбай (Актюбинская область, Иргизский р-н), произошло возгорание пассажирского автобуса марки «Kassbohrer Setra». По предварительным данным, пострадали 57 человек, из них 52 пассажира погибли, 5 человек смогли покинуть транспорт. Автобус ехал из Шымкента в Казань, РФ.

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