Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Астане застройщик задержан за растрату денег инвесторов

19 января 2018, 10:46

Его обвиняют в растрате денежные средства в крупном и особо крупном размере.

Руководитель ТОО «Алтын Сапа 2011» и ТОО «Business Standart», застройщик Аслан Мусин с санкции районного суда взят под стражу, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

В ходе расследования установлено, что путем обмана, не имея разрешительной документации от государственных органов на строительство жилых объектов, собрал денежные средства инвесторов на строительство ЖК «Зере 2 и растратил денежные средства в крупном и особо крупном размере.

В настоящее время в ДВД города Астаны обратились с заявлением 6 граждан. Сумма причиненного материального ущерба составляет около 30 млн. тенге.

Департамент внутренних дел города Астана просит пострадавших от действий А. Мусина обратиться в Следственное Управление ДВД города Астана (ул. Бейбiтшілік,19) или позвонить по тел.8 (7172) 71-62-31, сот. Телефон: 8-778-791-13-46 .

Ранее акимат столицы публиковал список недобросовестных застройщиков, допустивших нарушение Закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» и Закона «О долевом участии в жилищном строительстве». В нем указаны более 60 объектов строительства, около 30 застройщиков и несколько жилищно-строительных кооперативов. В списке присутствует ТОО «Алтын Сапа 2011».

Фото с сайта newstracker.ru


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...