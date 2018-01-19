В Астане застройщик задержан за растрату денег инвесторов

Его обвиняют в растрате денежные средства в крупном и особо крупном размере.

Руководитель ТОО «Алтын Сапа 2011» и ТОО «Business Standart», застройщик Аслан Мусин с санкции районного суда взят под стражу, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

В ходе расследования установлено, что путем обмана, не имея разрешительной документации от государственных органов на строительство жилых объектов, собрал денежные средства инвесторов на строительство ЖК «Зере 2 и растратил денежные средства в крупном и особо крупном размере.

В настоящее время в ДВД города Астаны обратились с заявлением 6 граждан. Сумма причиненного материального ущерба составляет около 30 млн. тенге.

Департамент внутренних дел города Астана просит пострадавших от действий А. Мусина обратиться в Следственное Управление ДВД города Астана (ул. Бейбiтшілік,19) или позвонить по тел.8 (7172) 71-62-31, сот. Телефон: 8-778-791-13-46 .

Ранее акимат столицы публиковал список недобросовестных застройщиков, допустивших нарушение Закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» и Закона «О долевом участии в жилищном строительстве». В нем указаны более 60 объектов строительства, около 30 застройщиков и несколько жилищно-строительных кооперативов. В списке присутствует ТОО «Алтын Сапа 2011».

Фото с сайта newstracker.ru