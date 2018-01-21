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На Шымбулаке потерялись четыре туриста из Чехии

21 января 2018, 13:51

Поиски продолжались на протяжении 4,5 часов.

20 января 2018 года около 11 часов вечера поступило сообщение о том, что в районе горнолыжного курорта «Шымбулак» потерялись 4 туриста — граждане Чехии, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

"На место поисков незамедлительно выехала оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда. К поискам привлечен кинологический расчет. Поиски велись совместно со Службой спасения акимата города Алматы, ДВД г. Алматы и службой спасателей горного курорта "Шымбулак". Менее чем через час оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда прибыла на место поисков", - прокомментировал официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан Руслан Иманкулов.

Поиски продолжались на протяжении 4,5 часов.

Около 4 часов 30 минут 21-го января совместными усилиями указанных служб туристы были обнаружены между г/к «Шымбулак» и пиком «Шымбулак», после чего начато движение к канатной дороге.

В данное время туристы вне опасности.

Фото: пресс-служба КЧС МВД РК


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