На Шымбулаке потерялись четыре туриста из Чехии

20 января 2018 года около 11 часов вечера поступило сообщение о том, что в районе горнолыжного курорта «Шымбулак» потерялись 4 туриста — граждане Чехии, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

"На место поисков незамедлительно выехала оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда. К поискам привлечен кинологический расчет. Поиски велись совместно со Службой спасения акимата города Алматы, ДВД г. Алматы и службой спасателей горного курорта "Шымбулак". Менее чем через час оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда прибыла на место поисков", - прокомментировал официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан Руслан Иманкулов.

Поиски продолжались на протяжении 4,5 часов.

Около 4 часов 30 минут 21-го января совместными усилиями указанных служб туристы были обнаружены между г/к «Шымбулак» и пиком «Шымбулак», после чего начато движение к канатной дороге.

В данное время туристы вне опасности.

Фото: пресс-служба КЧС МВД РК