Квартирного вора обнаружили за шторкой в ванной в Алматы

Соседям удалось заметить, как злоумышленник проник в квартиру через балкон.

Мужчина незаконно проник в чужую квартиру в Алматы с целью ограбления, но был замечен и задержан на месте преступления.

Инцидент произошел в доме по адресу: улица Радостовца, 183. Житель дома заметил, как неизвестный проникает в соседскую квартиру через балкон.

Ставший очевидцем преступления мужчина незамедлительно позвонил владельцу квартиры и в полицию. Мужчина, который является владельцем жилья, и арендатор прибыли в течение семи минут. Также в краткие сроки приехали сотрудники правоохранительных органов, в частности полицейские, участковый и оперативная группа.

При обыске квартиры в ванной комнате, за занавеской, был обнаружен молодой человек, как позже выяснилось, 1994 года рождения.

Хозяин квартиры сообщил, что под балконом вора ожидали еще несколько человек. Как сообщил задержанный, всего сообщников было четверо.

По словам арендатора квартиры, была попытка украсть золотые изделия и крупную сумму денег. Задержанный помещен в отдел полиции УВД Бостандыкского района.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото с сайта o-vannoy.ru