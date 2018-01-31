В ВКО участковый инспектор помог семье выбраться из водного плена

Участковый инспектор Руслан Оразаметов рискуя собственным здоровьем спас трех человек, заблокированных в затопленном доме в поселке Прапорщиково, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

В пик морозов, когда температура опустилась ниже 40 градусов, жителям Восточного Казахстана пришлось бороться с подтоплениями. Иртыш перемерз и вода разлилась поверх ледяной глади. За считанные часы вода добралась до жилого поселка. Первым на помощь жителям, которые оказались заблокированными в собственных домах, пришел местный участковый. По колено в ледяной воде он все же смог добраться до пострадавших.

Он бежал в сорокаградусный мороз по воде. Его унты на ходу примерзали к земле, а он бежал. Тогда, вспоминает Руслан, в голове была одна мысль - успеть. Вода с перемерзшего Иртыша прибывала на глазах. Дом пенсионерки Марияш Раимбековый со всех сторон затопило. Бабушка и две внучки-школьницы и не надеялись на помощь. И очень обрадовались, когда в дом постучал участковый. Он и помог выбраться из водного плена.

"Нет ногами никак, пришлось на плечо, донесли метров 30 по воде и прошли на сухое место. Потом назад, потом опять на плечо, и бабушку. Бабушка на крыльцо вышла и говорит - я попробую сама, я ей говорю – нет, сама никак. Нельзя. Не вздумайте. Она не хотела, конечно, пришлось на себя посадить и донести туда, где воды не было".- рассказал участковый инспектор Руслан Оразаметов.

В благодарность Марияш апай при каждой встрече приглашает своего спасителя на чай. Главный вопрос - как здоровье. К счастью, для Руслана пребывание в ледяной воде обошлось без последствий. Ну а для жителей поселка, чьи дома расположены на берегу, неожиданное наводнение обернулось настоящим бедствием.

"Я помогаю, чтобы воду они набирали, сейчас вода поднялась из-под земли и она замерзает там, ее надо отогревать, а то далеко за водой ходить им",- поведал житель поселка Алтынбек Мукушев.

Люди остались не только без воды. Но еще и без угля и зимних запасов в погребах.

Сейчас в огороде персональный каток, предпринимать какие-либо меры пока на улице мороз - бесполезно, зато можно покататься на коньках. А вот весну жители ждут с опаской, когда лед начнет таять, дом может затопить.

Екатерина Сорокина живет здесь 80 лет и к паводкам всегда готовится заранее. Но она и предположить не могла, что река разольется посреди зимы.

"Страшно, когда идёт она, и боишься - вот сейчас же все затопило, все дворы. Нас и в те годы сильно топило. Вот так вот гуси плавали, утки во дворе плавают крякают, к соседям тащим корову",- сетует жительница поселка Екатерина Сорокина.

Как устранять последствия зимнего подтопления и как обезопасить дома весной - это главные вопросы, которые местные жители планируют обсудить на поселковом собрании. Марияш апай тоже на него собирается. Она намерена просить, чтобы в Департаменте внутренних дел, отметили работу участкового, который, рискуя здоровьем, не раздумывая, пришел ей на помощь.