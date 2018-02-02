Казахстанцы хотят усыновить младенца, найденного в мусорном баке

Казахстанцы выстраиваются в очередь, чтобы усыновить младенца, найденного в мусорном баке в Павлодаре. Врачи выходили малыша и даже назвали его Дюйсенбеком. Бездетные пары мечтают стать родителями для ребенка, который оказался ненужным родной матери, передает Zakon.kz со ссылкой на 31 канал.

Малыша, найденного в понедельник, врачи пока назвали Дуйсенбеком. Он все еще находится в больнице. О своем намерении усыновить мальчика заявляют казахстанцы со всей республики, звонят и пишут.

Замерзающего малыша в мусорном контейнере 29 января около восьми вечера обнаружила случайная прохожая Назира Омарова.

На улице -20, а на ребенке, кроме шапки, не было никакой одежды: он был завернут в тоненькое одеяло и брошен умирать. Врачам пришлось побороться за жизнь младенца, но теперь он в порядке. Спасительница уже навестила его в больнице и тоже заявила о своем желании усыновить Дуйсенбека, но потом передумала. 53-летняя медсестра решила, что ему будет лучше с молодой приемной мамой. Однако прежде необходимо разобраться с биологической.

– Если даже она не найдется, в любом случае, будет принято решение о лишении родительских прав, и ему присвоят статус «ребенок, оставшийся без попечения родителей»,- сообщила зам. руководителя отдела образования г. Павлодар Гульбарам Белялева.

Только спустя полгода после вынесения решения суда родители могут попытаться восстановить свои права. Однако то, что малыш оказался в потенциально опасных условиях для его жизни – отягчающее обстоятельство для матери.

– Проводятся следственно-оперативные розыскные мероприятия, направленные на установление родителей, свидетелей, очевидцев происшествия. Высланы во все ОВД Павлодарской области, направлены ориентировки на поиск родителей, - заявила пресс-секретарь ДВД Павлодарской области Баян Магзумова.

Как уже раньше заявили врачи, малышу приблизительно десять дней. И определить по состоянию пупка, были роды домашними или в условиях стационара, уже невозможно. Но полицейские предполагают, что мальчик родился в Павлодарской области. А здесь с начала года, по официальным данным, родились 579 мальчиков. Так что теперь проверяют каждую семью. Когда в судебной процедуре будет поставлена точка, все желающие могут найти информацию о павлодарском младенце в республиканской базе данных детей-сирот rbd-kopd.kz.

Фото: 31 канал