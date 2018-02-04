В Сирии сбили Су-25
Как утверждает Directorate 4, это был российский самолет, пилот погиб.
В сирийской провинции Идлиб был сбит военный самолет, передает Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Directorate 4, который мониторит деятельность террористов.
По данным канала, речь идет о Су-25, который сбила группировка «Джейш ан-Наср»*. На кадрах видно, что пилоту удалось катапультироваться из горящего штурмовика. Как утверждает Directorate 4, это был российский самолет, пилот погиб.
Российское Минобороны не сообщало об инциденте.
Al-Masdar News 2 февраля опубликовало видео ушедшего от огня российского Су-25, который выполнял задание в небе над Идлибом.
* - террористическая группировка, запрещенная в РК.
Фото: © AFP 2018 / Omar Haj Kadour
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.